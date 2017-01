Uno igual al resto, Mariano Bondar

Sinopsis

En este libro, Mariano Bondar reflexiona acerca de temas centrales como el amor, la amistad, la familia, el éxito, el desarrollo de la propia personalidad, la muerte, entre otros, y presenta relatos ficcionales de Manuel Pérez Campanela que muestran otros puntos de vista.

"Siempre buscamos encajar. No nos gusta sentirnos apartados, marginales, olvidados. Pero ¿qué precio estás dispuesto a pagar?"

"¿Qué es peor estar solos o estar con gente que, después de todo, nos hace sentir más solos todavía?"

"Es verdad es que si estás encerrado en tu casa, apático y sin interés por nada de lo que te rodea, nadie va a llegar con una solución. No se trata de estar buscando, sino de estar en movimiento para poder encontrar."

"El tiempo no cura nada, no cambia las cosas. No se puede pelear contra él, no se le puede ganar. No se aprende nada solo con el transcurrir de los años. Ser mayor no implica necesariamente que hayas aprovechado cada experiencia para mejorar tu vida."

"Tomarse en serio lo que uno hace es la mejor actitud que se puede tener, porque para mí es lo único que puede llevarte a lograr lo que querés."