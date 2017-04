"El dolor nos tiene que servir para cambiar la sociedad", dijo García y agregó que "más allá de lo que uno sienta, se debe seguir el orden institucional, por lo que no se debe hacer justicia por mano propia": "La justicia va a llegar, estoy seguro de que va a llegar".

"El dolor no tiene que impedir que uno esté agradecido de la gente, la policía y el fiscal", sostuvo Néstor García, el papá de Micaela, tras conocer el hallazgo del cuerpo de su hija. En diálogo con Radio Máxima de Gualeguay dijo: "Vamos a vivir para tratar de lograr una sociedad más justa, como pretendía Micaela".

