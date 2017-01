Varias rutas de la región complicadas por la lluvia

La única forma de evitar el acuaplaneo es bajar la velocidad de circulación todo lo que sea necesario para que las llantas puedan cortar la película de agua que se tiene que atravesar y no pierdan el contacto con el asfalto, y de esa manera mantener el control sobre el vehículo.

Ruta provincial 94: se recuerda que por por desborde de agua sobre la calzada en la localidad de Teodelina, en ruta nacional 8 y ruta provincial 94, personal de PSVse encuentra indicando que no se puede llegar hasta dicha localidad por ruta provincial 94, sólo hasta Villa Cañas. Se solcita respetar las recomendaciones de desvíos.

