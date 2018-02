Várices: ¿por qué es tan importante la prevención?

En prevención con poco se puede lograr mucho; y la decisión, que es de cada uno, impacta hacia la armonía o hacia la ruptura de la misma, ocasionando malestar y enfermedades.

“La patología vascular tiene más de un alto porcentaje de manifestación genética y hasta hoy la medicina no ha descubierto nada que pueda modificarla; la patología vascular va a acompañar al paciente de por vida; por eso, justamente, con pequeños hábitos que vayamos cambiando lograremos enlentecer la progresión de la enfermedad”, lo afirma la entrevistada de Rosario3.com, la especialista en flebología, María Soledad López Raidó.

- ¿Podemos enumerar las conductas que enlentecerán la aparición de los efectos indeseados de la enfermedad venosa?

- Usar medidas de descanso, durante el año, pero, sobre todo en invierno. Estas medias que deberíamos usar todos son de 8,15 mm de mercurio y ejercen una presión moderada, favoreciendo la función de bomba natural de la pantorrilla, que facilita el retorno venoso.

- Un venotónico sobre todo en verano

- Evitar el calor en las piernas

- Hacer actividad física

- No fumar; decirle NO al cigarrillo

- Decirle NO al alcohol en exceso

- Al terminar la ducha, agua fría sobre las piernas

Como podemos notar son medidas simples que dependen de nosotros y que resultarán muy beneficiosas”.

- ¿Qué son las arañitas?

No se trata de una cuestión estética; es una patología; marca, en general el inicio de la patología venosa.

- ¿Cómo se las trata?

- Hay distintas técnicas, siendo la más actualizada el tratamiento láser, aunque se sigue usando el tratamiento con esclerosantes. Éste es un tratamiento invasivo; se coloca una sustancia que “pega” a las venitas, no las elimina. Posteriormente a este tratamiento el paciente tiene que usar vendas por unos días.

La diferencia con el tratamiento láser es que éste es un tratamiento definitivo; no es invasivo; la arañita que se va con ese tratamiento, no vuelve nunca más; ya que la vena fue sometida a un proceso de desintegración de la pared de la vena en forma definitiva.

- ¿Existe un láser o varios?

- El que usamos para los tratamientos de las venas actúa sobre la hemoglobina y sobre el agua de la pared de la vena, lo que en forma paulatina va deshidratando la vena hasta eliminarla definitivamente; éste es un tratamiento actualizado y definitivo; el esclerosantes es paliativo.

- ¿Quiénes están habilitados a usar este tipo de tecnologías?

- Un médico especialista; un flebólogo. En el caso que lo use una persona no médica o un no especialista, no va a saber qué medidas tomar en caso de una complicación. Nosotros también estamos preparados para esa eventualidad.

Es atinado consultar al médico de confianza quien guiará al paciente hacia el especialista que lo atienda.

María Soledad López Raidó, médica cirujana; especialista en Flebología. Matrícula 17573

Medicina y Láser