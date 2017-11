Vecinos de barrio Sarmiento en alerta por constantes balaceras contra una casa

Vecinos de barrio Sarmiento se encuentran en alerta máxima ante una seguidilla de balaceras contra una casa ubicada en José C. Paz al 600.

Según indicaron al móvil de El Tres, en los últimos 15 días se produjeron tres ataques que llenaron de balas la puerta y las paredes del lugar que se encuentra deshabitado: "Vienen a cualquier hora, se bajan de las motos y tirotean el domicilio. La última vez fue a las 11 de la mañana", precisó un vecino de la cuadra.

Al margen de los hechos de inseguridad que les toca vivir, se mostraron preocupados por una supuesta interna entre narcos debido a que en esa casa se vendía droga y vivía un hombre con antecedentes penales.

Mayor decepción se llevaron cuando varias veces denunciaron el hecho en la comisaría del barrio y no tuvieron respuesta. "No sólo que no vinieron sino que a un vecino le dijeron que tomemos nosotros una maza y destruyamos la casa", dijo sorprendido un hombre que vive a pocos metros.