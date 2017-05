Vecinos presentaron un reclamo judicial contra el municipio por antena ilegal

Vecinos de barrio Unión, zona norte de la ciudad, presentaron este martes un Recurso Contencioso Administrativo Sumario, por ley 10.000 de intereses difusos, contra la Municipalidad de Rosario para exigir que se clausure en forma definitiva un predio en el cual se instaló una antena de telefonía celular en forma ilegal.

“Tuvimos que tomar vías judiciales porque desde la empresa y, sobre todo, desde el municipio no tuvimos respuesta a nuestros reclamos”, explicaron voceros del grupo, representados por el abogado constitucionalista Roberto Sukerman.

El artefacto en cuestión, que fue instalado en Anchoris al 1900, no respeta la distancia mínima de emplazamiento en relación a las líneas de edificación y lotes linderos. A su vez, las obras para su construcción nunca fueron habilitadas; sin embargo, los reclamos de los vecinos no fueron escuchados por las autoridades municipales.

“Venimos luchando desde 2015, cuando nos enteramos que iban a poner una antena. Buscamos ayuda en el Centro Municipal Distrito Norte, pero no nos recibieron. Por ello tuvimos que tomar vías legales. Tememos que la antena afecte nuestra salud; no queremos vivir adentro de un microondas”, señalaron en un comunicado.

“El Estado municipal no dio respuestas satisfactorias a los vecinos y a los concejales que hicieron los reclamos por la antena. Ahora una jueza puede ordenar la clausura definitiva del predio donde la instalaron y su posterior desmantelamiento. Es muy importante que se respeten las ordenanzas y las leyes que contemplan estos casos. Acá hay un grupo de personas que está muy preocupado por su salud. No se oponen al desarrollo; no están en contra de las antenas, sino que exigen que se respeten sus derechos”, añadió Sukerman, el ex edil que representó a los denunciantes durante la audiencia.