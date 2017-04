La Comisión de Producción y Promoción del Empleo consideró este jueves una nota presentada por el ciudadano Orlando La Rossa, abogado de profesión, donde denunciaba que “los comercios que ubican sus mercaderías en las veredas, mayoritariamente, no publican sus precios”.

Las verdulerías y fruterías de Rosario deberán exhibir los precios de sus mercaderías al público. La ordenanza que lo exige no es nueva, pero un reclamo formal de un particular ante el Concejo llevó a que el cuerpo legislativo exija su cumplimiento al Municipio.

