Viajes al exterior: agencias suspenden operaciones con tarjetas de crédito

El presidente de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav), Oscar Vázquez, sostuvo este jueves que la última devaluación golpeó fuerte la venta de pasajes al exterior.

El empresario aseguró que la fuerte suba del dólar, que por momentos superó los 41 pesos, “desarmó todo el andamiaje de la actividad”.

Vázquez añadió que muchas agencias “suspendieron la operaciones con tarjeta de créditos a 30 días” porque no se sabe a cuánto va a cotizar la moneda estadounidense en un mes.

“No podés recibir pesos porque no se sabe en cuánto va a estar el dólar”, indicó en diálogo con el periodista de Radio 2 Sergio Roulier y dijo que “los empresarios abren paraguas para cuidar sus intereses”.

El representante de las agencias de viajes sostuvo que el panorama complicado solamente se registra en las ventas del turismo internacional.

"El operador no tiene otra alternativa que cerrar sus operaciones en dólares", expresó Vázquez y manifestó que "lo ya pactado" en esa divisa "se cumple".

“Creo que si el sector no ve que esto vaya a cambiar, no va a existir una marcha atrás. El movimiento brusco del billete no es nada favorable para nuestra actividad ni para ninguna otra”, opinó.

Finalmente, sostuvo que para las agencias de viaje “la estabilidad del valor del billete es fundamental porque permite proyectar”.