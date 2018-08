Dólar imparable: sin valor de referencia, empresas suspenden ventas

Desde la Federación Industrial de Santa Fe y la Federación Argentina de Supermercados coinciden en describir el actual escenario económico como “muy complicado” y aseguran que “muchas fábricas y empresas" han frenado la entrega de productos, por falta de precio de referencia, a causa de la escalada del dólar, que este jueves superó los 41 pesos.

“Estamos viviendo un momento muy complicado. La mayoría de nuestros insumos industriales están dolarizados y a eso hay que sumarle la nafta y la energía eléctrica cuyos precios también están en dólares”, afirmó Guillermo Moretti, presidente de la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe, en diálogo con La primera de la tarde (Radio 2).

El dirigente agregó que “muchas empresas de los sectores químico y metalúrgico, entre otros, ya han parado la venta porque no tienen valor de referencia”.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Supermercados, Alberto Beltrán, aseguró en el mismo programa que “la incertidumbre es total" y más después de la turbulenta jornada cambiaria.

"Estamos muy preocupados y estamos trabajando a ciegas. Las empresas cortaron las ventas; no sabemos qué aumentos aplicar. Creemos que deben quedar muy pocas listas en vigencia y no sabemos qué va a pasar. Todo se va a ir para arriba. No tengamos ninguna duda”, analizó.

El dirigente aclaró que no retiraron productos de góndolas por las necesidad de ventas y compromisos contraídos y coincidió con lo expresado por Moretti en relación con que “algunas empresas suspendieron o anularon las ventas, hasta el lunes, por falta de precio”.

En cuanto a la posibilidad de desabastecimiento de algunos productos, Beltrán respondió: “Yo creería que no, porque la industria tiene capacidad ociosa. Tiene necesidad de producir porque tiene su personal y los supermercados tienen necesidad de venta”.