Vicuña habló de la pelea de la China con Accardi y Nico Vázquez

Una de las noticias de la semana –en el mundo del espectáculo local, aclaramos– fue la pelea entre Eugenia Suárez y sus ex amigos Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. La pareja de actores le hicieron la cruz porque tras la muerte de Santiago, el hermano de Nicolás, la China se borró. Y ahora, salió su novio, Benjamín Vicuña a defenderla. Ella todavía no dijo ni mu.

"Me molesta mucho que se juzguen a las personas y las reacciones ante cosas tan potentes como la muerte. Eso es absolutamente personal. Esas cosas duelen. Hay una especie de juicio moral que se hace sobre cómo uno se comporta", opinó Vicuña quien a su vez, sufrió una perdida muy importante hace algunos años, su hijita Blanca.

“Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos, con un tema que es muy fuerte, triste y delicado como fue lo de Santi. No estuvo. No estuvo de la forma que esperábamos, ni de la forma que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, había dicho Accardi.