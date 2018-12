Vida, obra y militancia: 10 frases de Osvaldo Bayer

Este lunes murió el escritor, historiador y periodista argentino Osvaldo Bayer a los 91 años. Autor de una prolífica obra, fue uno de los intelectuales más respetados del país y por lo tanto su fallecimiento causó gran conmoción.

Nació en Santa Fe capital el 18 de febrero de 1927 y en la década de 1950 se mudó a Alemania para estudiar Historia en la Universidad de Hamburgo.

De regreso a Argentina, trabajó como periodista en medios como Noticias Gráficas, El Esquel de la Patagonia y Clarín y en 1958 fundó La Chispa, al que el mismo definió como el primer periódico independiente de la Patagonia.

Bayer saltó a la popularidad en 1970 con un libro con su investigación sobre el anarquista Severino Di Giovanni, pero el reconocimiento masivo llegó pocos años después con "La Patagonia rebelde", que fue llevada después al cine.

Esta historia sobre la represión desatada contra obreros que eran explotados en el sur de Argentina le valió quedar en el blanco de la Triple A –organización paramilitar que operaba previo al inicio de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983–, por lo que Bayer se exilió en Alemania hasta el regreso de la democracia.

A continuación algunas frases de Bayer que resumen –o mejor dicho intentan resumir– su mirada.

- “En democracia, la autocrítica no significa dar un paso atrás sino uno adelante”.

- “Siempre me gustó investigar la suerte o la verdad sobre los más malditos de la sociedad", sobre el anarquista Severino di Giovanni.

- "Sostengo, como eslogan, que mientras haya miseria no hay democracia”.

- "El intelectual tiene que tener todas las libertades para escribir lo que se le da la gana, no se le puede poner norma ni prohibición. Eso sí, tiene la obligación moral de salir a la calle cuando ve injusticias en la sociedad, no quedarse en la torre de marfil. Por eso mi admiración por Rodolfo Walsh y por Haroldo Conti, que tomaron una posición en momentos tan difíciles para el país".

- “No es necesario agregar nada a la verdad histórica, porque ésta tiene más fantasías que la propia fantasía”.

- “Hay que esclarecer nuestro pasado para que nunca se repita”.

- “Hay rebeldes cuya rebeldía sólo les alcanza para dejarse el pelo largo y dejar boquiabierta a su chica, y hay otros cuya rebeldía los impulsa a lanzarse a una lucha tremenda, marginados por la sociedad, habitantes de un submundo de violencia, dureza y sangre”.

- “Están aquellos que pasan sus vidas marcando el paso y vistiendo uniformes y están los otros que no aceptan imposiciones si no están basadas en la lógica, que no es siempre compatible con la naturaleza humana”.

- “Quemar libros es como abusar de los niños: es una cobardía, porque no se pueden defender".

- "Elegí el anarquismo para rescatarlo del olvido, ya que el peronismo había escondido la historia del movimiento obrero anterior a 1945. Durante muchos años la gente creyó que el sindicalismo y la lucha obrera habían nacido con Perón, cosa que no es así. Trotsky dijo alguna vez que si los anarquistas no existieran habría que inventarlos, porque le han hecho mucho bien a la humanidad con su incorruptible oposición. Demostraron tener una línea que no abandonaron nunca”.