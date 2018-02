Vidal ofrecerá un plus por presentismo a los docentes bonaerenses

Cuando las paritarias docentes no avanzan y el no inicio de clases ya aparece como una posibilidad, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ofrecerá a los maestros un plus por presentismo.

La medida busca desalentar la adhesión a eventuales medidas de fuerza de los sindicatos docentes, que reclaman ser convocados para discutir salarios, condiciones de trabajo y de educación.

Vidal apuesta a poner sobre la mesa de negociación el plus por presentismo como una forma indirecta de descontarle dinero a quienes ejerzan su derecho a la huelga, si es que la oferta salarial no satisface a los trabajadores. El gobierno nacional pidió respetar un techo de 15 por ciento de aumento cuando la inflación promedio esperada es de 20 para este año.

Vidal ya apeló a esa herramienta el año pasado, cuando en Buenos Aires hubo 16 días de paro. Pero, a diferencia de 2017, la compensación se ofrecerá durante la negociación paritaria y no en pleno conflicto, informó La Nación.

Los gremios ya anticiparon su rechazo a la medida y no sólo por ser un incentivo “antiparo”. “Si hubiese una propuesta de incluir una cláusula por presentismo va a ser rechazada por todos los sindicatos docentes”, adelantó María Laura Torre, secretaria gremial del Suteba, y añadió: "No podemos discutir ese tema como parte del salario. La salud de los docentes no va a ser e moneda de cambio".