Video: así agredieron al arquero del Charrúa y así le quedó el ojo

Este fin de semana se vivió una situación muy violenta en la cancha de Central Córdoba de Rosario. Cuando el árbitro había pitado el final de la victoria charrúa sobre el club Timbuense, en el marco de la Copa Santa Fe, un futbolista visitante agredió salvajemente en el rostro a Francisco Mastrángelo, arquero suplente del conjunto de Tablada. Al joven lo atendieron en el vestuario y este lunes le diagnosticaron un edema ocular, que le demandará un período de inactividad. “Voy a denunciar al agresor porque no quiero que esto quede en la nada”, contó.

En el video del partido se puede observar que varios jugadores de Timbuense van a reclamarle al árbitro cuando éste determina el final del encuentro, que Central Córdoba ganó con un tanto convertido sobre el final.

Muy nerviosos, varios futbolistas de Timbuense empujan a un fotógrafo y se genera un tumulto. Luego se ve a Francisco Mastrángelo caminando de espaldas junto al arquero titular charrúa, rumbo al vestuario. En eso parece en acción un futbolista vistante que le aplica una tremenda trompada en el ojo a su colega.

Francisco habló con el periodista de El Tres, Juan Pedro Aleart, en su casa de barrio Echesortu. “Estoy bien, gracias a Dios no pasó a mayores, es parte de la inflamación según me dijo el médico que me vio recién”, detalló el agredido.

Luego el arquero indicó: “Tengo un edema en la retina, que lleva 10 o 15 días de reposo absoluto, sin actividad”. Y agregó: “Yo soy arquero, cualquier golpe podría complicar la situación, así que por las próximas dos semanas voy a tener que estar parado”.

Después dio detalle del momento de la agresión: “Cuando terminó el partido, yo estaba en el banco y fui a buscar a mis compañeros que estaban festejando porque habíamos ganado”. Y amplió que “los jugadores rivales le estaban reclamando al árbitro, lo empujaron y no llegué a ver si lo agredieron también”.

“Cuando se metieron periodistas a fotógrafos también los agredieron, entonces en ese momento tratamos de separar para que no pasar a mayores”, siguió.

“Yo en ese momento venía caminado de espaldas, estaba caminando junto a (el arquero titular) Mati rumbo al vestuario. Yo no lo veo venir y me pega, en ese momento se me puso todo blanco y caí al piso”, describió.

“Me vino a ver Ale, que es el médico del plantel, y me dijo que estaba cortado, que me quede tranquilo que en el vestuario me iba a revisar mejor”, continuó.

“No puede ser que esto pase en el fútbol, menos entre jugadores, que somos los que entramos a la cancha. Yo no sé si a este chico lo van a sancionar o si lo van a denuncia, pero de mi parte sí voy a hacer la denuncia porque no quiero que esto quede así”, concluyó Mastrángelo.