Video: así le robaron las zapatillas a Emanuel Balbo cuando agonizaba

A Emanuel Balbo , hincha de Belgrano de Córdoba que murió tras ser golpeado por otros simpatizantes y luego arrojado desde una tribuna mientras se disputaba el clásico ante Talleres, le robaron sus zapatillas mientras agonizaba en el suelo. Sucedió mientras policías cuidaban que el joven no volviera a ser atacado.

