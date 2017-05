Video: así robaron en un almacen de Entre Ríos al 1400

El delincuente, relató el dueño, amenazó con un arma y encerró a esta empleada en el baño. Y se llevó no sólo dinero de la recaudación sino también un monto para el pago a proveedores y el alquiler.

En la grabación se ve cómo llega en su bicicleta, la deja en la calle, entra al negocio, toma el dinero de la caja y se va tranquilamente, como si no hubiera pasado nada.

