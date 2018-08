Video: conductor bailó con su hijo autista para crear conciencia

Un conductor de la televisión brasileña publicó un video en su cuenta de Facebook un video donde baila con Romeo, su hijo que tiene autismo. “Cuando la gente baila el mundo entero desaparece y no hay nada más placentero e importante que la conexión formada allí en ese momento”, escribió.

Marcos Mion expresó en la red social: “Incluso mis amigos más cercanos me preguntan cómo es vivir con un niño especial. Romeo es así. Cuando se ríe es de verdad, pero cuando se enfada también. Cuando llora, la lágrima es más fuerte que la serenidad, pero cuando es feliz, su cuerpo tiembla entero y empieza a mover las manos y salta de una manera que es imposible de sobreactuar”.

“Cuando él ama es por completo. Y cuando no amas, no tiene sentido. Cuando la gente baila el mundo entero desaparece y no hay nada más placentero e importante que la conexión formada allí en ese momento. Dando sentido a la frase: baila como si no hubiera nadie mirando”, agregó el conductor brasileño.

En el posteo Mion también invita a sus seguidores para que busquen maneras de conectarse con sus hijos.