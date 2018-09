Video: el tenso cruce de la madre del chico acosado en la escuela

Después de detectar el acoso a su hijo de 13 años por parte de una maestra de música de 28 con mensajes de Whatsapp, Carolina –mamá del chico- fue hasta la escuela a pedir explicaciones y recibió, más que una respuesta, un reto de la directora.

La mujer grabó con su celular el intercambio que tuvo con Bibiana Martí, la máxima autoridad de la escuela Nº 63 Almirante Brown, de Liniers y Cochabamba, quien le llegó a decir: “Llamá a Canal 3 a Canal 5, a quien vos quieras”; o incluso: “Que vos tengas mensajes en un celular no es prueba de nada”.

El fragmento del audiovisual que reprodujo El Tres se da en una sala de la escuela. Ocurre después de que la madre irrumpiera a exigir respuestas por la actitud de la maestra. La noche anterior la había detectado mandando mensajes al celular a su hijo y decirle, entre otras cosas: “(Quiero) besarte todo”.

—Primero vamos a ver cómo fueron las cosas porque vos viniste a culpar y no estás dispuesta a escuchar”— dice la directora a Carolina.

—¿Y qué me vas a decir que no es?, ¿y el celular?”— le responde la mamá y sigue: "Yo puedo dejar esto para que averigüen en fiscalía y ahi van a saber si es ella o no".

—Bueno, llevalo a Fiscalía a que averigüe. Ya te dije llamá a Canal 3 a Canal 5, a quien vos quieras. Acá hay que hacer una mediación.

—Y una denuncia.

—Hacé la denuncia, todo lo que vos quieras. Ya te dije lo que te van a decir y no lo querés entender. Que vos tengas mensajes en un celular no es prueba de nada... Yo la conozco porque trabajo conmigo en otra escuela.

—Vos dijiste que hay que arreglar y yo no puedo estar tranquila porque soy una madre.

—Yo no dije: “Hay que arreglar”, yo dije: “Primero hay que escuchar”.

—Después de escucharte a vos, como lo van a hacer en Tribunales, ¿o vos creés que si vas a Tribunales te van a dejar que entres como entraste a la escuela y agarres a una persona y te metas adelante de todos los chicos que es una falta de respeto?

—Yo no le falté el respeto a nadie.

—No importa que no me faltaste el respeto, vos no podés entrar a la escuela así...

—...Yo le dije: “Puedo hablar con usted soy la mamá de F.”.

—Vos no podés entrar a la escuela así. Punto.

—Sí puedo. Viene mi hijo acá cómo no voy a poder entrar...

Este jueves, en diálogo con Radio 2, Carolina dijo que fue a buscar una respuesta cara a cara y que lo primero que la enfureció fue que la directora le dijera: “No exageres, no es una violación”.

También en Radio 2 la autoridad del establecimiento contó que la docente investigada fue separada de su cargo. Dijo que en un principio negó la acusación pero se detectó que tenía al chico agendado con otro nombre.

La maestra fue desplazada de su cargo y será denunciada penalmente por el Ministerio de Educación.