Video: entraron a robar una casa en Funes con un fierro y sonó la alarma

Tres delincuentes ingresaron a una vivienda de Funes con fines de robo y al sonar una alarma huyeron. La escena quedó grabada por las cámaras de seguridad y la titular de la casa advirtió: “Es la segunda vez que se meten. Me dio impresión ver el fierro que tenían. Nos quedamos con miedo”.

El hecho ocurrió en Rondeau al 1700 del barrio Funes City, en esa localidad vecina de Rosario. Los ladrones tenían una barreta para forzar algunos de los ingresos de la casa, que en ese momento estaba desocupada.

“Acá falta seguridad, faltan patrullajes. Vivo en una calle principal, se ve en el video que pasan autos, y así y todo los tres entraron y recorrieron la casa”, dijo Maite, la dueña del inmueble a De 12 a 14 (el Tres).

Según contó la mujer, cuando sonó la alarma los jóvenes delincuentes se fueron pero de todas maneras resaltó: “Te da mucha impresión verlos con el fierro y verlos preparados para entrar”.

Maite afirmó que es el segundo episodio de este tipo (la primera vez sí lograron robarle) y que la familia se quedó asustada. “Mi hija tiene miedo. Está todo el tiempo cerrando las puertas para que no pase nada”, relató y recordó que se mudaron justamente a ese barrio en busca de tranquilidad.

“Mamá, ¿Funes no era más tranquilo?, me dice mi hija y no le puedo decir nada”, señaló la víctima del intento de asalto, quien señaló que años atrás dejaba la puerta abierta de su casa pero después del primer robo tuvo que tomar otro tipo de recaudos.

Los tres jóvenes ladrones llegaron en un auto, un Renault 11, y se dieron a la fuga tras la alarma. Hasta este martes a la mañana no había más novedades del caso. Maite aportó que el autor del robo anterior fue atrapado pero “ya está en las calles de nuevo”.