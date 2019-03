Video: entró a robar, manoseó a la empleada y la encerró en el baño

Una joven empleada de un comercio de ropa del centro de Rosario vivió una pesadilla este viernes a la tarde cuando sufrió un violento robo.

Pasadas las 17.30 de este viernes, el delincuente ingresó al local de Corrientes al 600, verificó que no había más personas en el lugar y se dirigió hacia la caja.

La empleada de la tienda se levantó y fue a su encuentro pero el agresor sacó un cuchillo y la hizo retroceder. Allí comenzó el asalto que quedó registrado por las cámaras de seguridad del interior a las que accedió Rosario3.com.

El ladrón tomó el celular de la chica, la recaudación en la caja de seguridad (más de mil pesos) y después la llevó hacia la parte trasera del comercio.

Allí, según contó a este medio Shirli, la víctima, fue manoseada y el delincuente se llevó dinero personal, que ella tenía para pagar su alquiler (otros tres mil pesos). Además, la dejó encerrada en el baño.

“Entró y amenazó con matarme. Me dijo que le diera la plata. Me dejó encerrada y me dijo que no salga. Cuando no escuché más ruidos, traté de salir del baño”, señaló la joven a este medio.