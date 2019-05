Video: filmaron a jefe de inspectores de tránsito borracho en su moto

El jefe de Inspectores de Tránsito de Orán, Salta, fue filmado borracho en su moto. El video se viralizó a través de las redes sociales y el funcionario municipal fue removido del cargo.

Según publicó El Tribuno, las imágenes son del jueves pasado por la noche. Un vecino registró al inspector que no se podía parar de la borrachera que tenía mientras intentaba manejar una moto oficial.

Aparentemente, el funcionario municipal quería comprar un sándwich en la zona de Esquiú y Güemes, en Orán. Anteriormente se había caído en varias oportunidades y había chocado contra un auto estacionado.

El inspector no emitió palabras al momento de ser filmado. Llevaba puesto el uniforme. La moto se encontraba encendida mientras el hombre intentaba avanzar pero no podía por el estado en el que se encontraba. "No vas a poder salir se te salió la cadena. Mirate como estás", le advirtió el vecino que lo grabó.

Tras la viralización del video, el municipio informó que fue el hombre fue removido del cargo y se le inició un sumario administrativo.