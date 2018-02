Video: grabó comentario sexista de taxista que será denunciado

Un joven pasajero grabó a un taxista mientras le hacía comentarios sexistas sobre mujeres y un video porno que había visto. Compartió el material en su cuenta de Facebook y una chica reconoció al conductor porque vivió una situación similar con él meses atrás. El video se volvió viral y generó una fuerte polémica en las redes sociales.

El diario El Ciudadano publicó este miércoles que un video en Facebook cosechó en una semana 260 mil reproducciones y fue compartido más de 6 mil veces. Se trata del posteo de Adriel Benítez sobre una situación que le tocó vivir el pasado 6 de febrero cuando tomó un taxi en la Terminal Mariano Moreno para regresar a su casa. Según relató, pasaron unas chicas en short por delante del auto y el taxista dijo: “Hay que culeárselas bien culeadas para que aprendan”. “Seguro tenían calor”, respondió el joven incómodo. El taxista, según puede verse y escucharse en la grabación, le explicó que en realidad ellas tenían calor interno y describió en detalles un video porno que dijo haber visto hacía poco. Curiosamente, una chica reconoció al chofer porque había vivido una situación similar en noviembre en el mismo coche. Hoy por la mañana ella pedirá sanciones administrativas a la Municipalidad de Rosario que podrían llegar hasta 180 días de suspensión.

Según la publicación, la Secretaría de Transporte y Movilidad también identificó al chofer. Es titular del taxi en el que Benítez filmó y lo citaron a declarar pero hasta el viernes no se había presentado. Desde el municipio dijeron que pondrán a trabajar a personal del Instituto de la Mujer en el caso. “Vimos el video y pensamos que teníamos que actuar. La protección hacia la mujer es siempre un eje de prioridad para la gestión”, explicó a este medio la secretaría Mónica Alvarado. La funcionaria recordó que ante cualquier inconveniente en el transporte público, las personas pueden comunicarse con la línea telefónica 147.

Repercusión y denuncia

“Subí el video pensando en mis amigas. No quiero que se suban a un taxi y les toque esta persona”, manifestó Benítez. “Me sorprendió la confianza para hablar con un desconocido. Tal vez con otro hombre que tenga un pensamiento machista el comentario hubiese pasado desapercibido. Pensó que estaba habilitado para decir cualquier cosa. Abrió la boca con la persona equivocada”, señaló Benítez.

“Me crié en una familia donde hay mayoría de mujeres y me pongo en su lugar. Tengo muchas amigas y cuando salimos a bailar no me gusta cómo las tratan por vestirse de forma llamativa. Nadie tiene que mirarlas ni opinar. Ellas tienen que elegir quiénes las miran y las tocan”, agregó.

Cuatro chicas le escribieron al joven y le contaron que habían reconocido al taxista y que habían vivido una situación similar. También recibió mensajes de hombres y mujeres que minimizaron el hecho y lo cuestionaron por haber compartido el video en la red. El video fue subido un día después por el perfil de Twitter de la aplicación She Taxi, que vincula taxistas mujeres con usuarias. Dos días después la ex candidata a concejal María José Gerez se sumó a la denuncia en redes.

Según conoció El Ciudadano, una de las chicas que identificó al chofer presentará este miércoles por la mañana una denuncia administrativa en el Centro Municipal de Distrito Centro Antonio Berni. Pedirá que sancionen al chofer y que intervenga el Ministerio Público de la Acusación (MPA). De acuerdo con su abogada, Daniela Burlini, ella sufrió un episodio de acoso en noviembre. El hombre le habría hablado de sus genitales y se tocó varias veces frente a ella. Siempre según contó la abogada patrocinante, ella no se animó a denunciar, pero cuando vio el video de Benítez lo decidió.