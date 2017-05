Video: violenta pelea entre alumnas en la escuela Carrasco

Las dos alumnas no regresaron al colegio tras el hecho. Según expresó la vicedirectora, realizan tareas desde sus casas. "Es algo especial, tenemos que resolver estas cuestiones de violencia. Van a volver pero a su debido tiempo y van a trabajar con el equipo socio educativo", finalizó.

Reyes contó un hecho llamativo que sucedió tras la pelea. "Los compañeros de curso nos dijeron que esto pasó porque nosotros no suspendimos o echamos a las chicas. Ven a la institución con actitud represiva y no educativa. Nosotros trabajamos desde la palabra; tienen los conceptos cambiados", afirmó.

"El problema venía de hace poco tiempo. Citamos a los padres y hablamos con los chicos con el equipo de convivencia que tenemos. Parecía que estaba solucionado. Nos sorprendió este episodio, no pudimos llegar a prevenirlo. Estamos dolidos, devastados, es la primera vez que tenemos algo así grave", comentó.

Una pelea entre dos alumnas de la escuela Nº 632 Gabriel Carrasco tuvo lugar la semana pasada y quedó filmada por compañeros de curso. El video fue publicado en las redes sociales. Ambas estudiantes aún no volvieron al colegio por decisión de las autoridades.

