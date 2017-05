Video: violenta turbulencia en un avión dejó varios pasajeros heridos

Por su parte la aerolinea publicó un comunicado en que explica los hechos que ocurrieron 40 minutos antes de aterrizar. “ Este tipo de turbulencia se conoce como turbulencia de cielo despejado es difícil prepararse para ella porque no ocurre en las nubes sino en el cielo con buena visibilidad".

"Algunos pasajeros no tenían el cinturón de seguridad abrochado. Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales, la mayoría con fracturas y golpes. 15 personas todavía permancen internados y varias de ellas requieren cirugía”, explicaron desde la embajada a CNN.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo