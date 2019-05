Videos y repudios: así hostigaron a una periodista de TN en la presentación del libro de Cristina

El hostigamiento que la periodista de El Trece y TN María Eugenia Duffard sufió durante la presentación en la Feria del Libro de “Sinceramente”, el volumen escrito por la ex presidenta Cristina Kirchner, fue repudiado por Fopea y Adepa, dos de las máximas entidades que nuclean a los periodistas y a las empresas periodísticas.

Segunda salida de @maruduffard en la previa de la presentación del libro de CFK pic.twitter.com/ZZVLo5tN9w — Gastón Cavanagh (@gastoncavanagh) 9 de mayo de 2019

Los videos del momento muestra las dificultades que tuvo Duffard para realizar su trabajo, en medio de los gritos, por momentos desencajados, de los militantes kirchneristas.

Salida al aire de @maruduffard en la previa de la presentación del libro de CFK pic.twitter.com/qKnvYX5TfH — Gastón Cavanagh (@gastoncavanagh) 9 de mayo de 2019

“Fopea rechaza el hostigamiento y los insultos sufridos hoy por la periodista de TN Maru Duffard en la Feria del Libro y reclama a sus organizadores y a las autoridades que garanticen el libre ejercicio del periodismo. El hecho ocurrió en la cobertura de la presentación del libro Sinceramente cuando un grupo de manifestantes insultó e intentó impedir con cánticos la cobertura informativa”, tuiteó la entidad que nuclea a los periodistas.

Adepa, por su parte, también rechazó la actitud de los militantes que fueron a escuchar a Cristina Kirchner. “Repudiamos la agresión verbal a la periodista Maru Duffard durante su cobertura de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro”, escribieron desde su cuenta de Twitter.

Una vez que los militantes se fueron del lugar, Duffard reveló: “Hoy sentí que no había posibilidad de hablar. Me da mucha bronca la intolerancia de la gente que me insulta y no debe saber ni quién soy”.