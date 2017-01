Violencia hospitalaria, urbana, familiar y de género

Una mujer de 35 años que vive en Pasaje Sívori al 5300, en barrio Ludueña, denunció que su ex pareja, un hombre de 29 años, la agredió físicamente en el citado domicilio. Los efectivos acudieron al lugar y detuvieron al presunto golpeador. Fue llevado a la comisaría 12ª.

