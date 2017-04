Violenta entradera en Hostal del Sol: una mujer fue golpeada

Uno de ellos, Juan, habló con Telenoche (el Tres) y aseguró que pese a que la Policía sumó un destacamento en el lugar la seguridad no es suficiente. “Es un barrio muy abierto y con terrenos grandes, por eso hemos pedido desmalezamiento, luminarias, y apoyo más efectivo de la policía”, dijo y definió: “Estamos aislados y expuestos”.

Cerca de las 15, un ladrón que saltó al patio de su casa, en Santa Coloma y Sierra, golpeó la puerta. Ella se asomó desde el interior de la casa y no vio nada pero el agresor la tomó del pelo, accedió al hogar y la golpeó.

