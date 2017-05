Vivo no, pero sí intacto: el increíble hallazgo de un dinosaurio

Pero esto era un dinosaurio. "Definitivamente no era nada de lo que habíamos visto antes", relató Funk a la revista.

Funk no era un novato en toparse con este tipo de cosas, pues en sus 12 años de experiencia ya había hallado madera fosilizada y un tronco de árbol petrificado.

Nunca un hallazgo de un resto fósil de un dinosaurio estuvo tan cerca de darle la razón a Susana Giménez y su imborrable comentario de hace dos décadas . No está vivo el nodosaurus encontrado en Canadá pero llamó la atención de los expertos por su buen estado de conservación.

