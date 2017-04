Y una noche, Diego Brancatelli criticó a Cristina Kirchner. "En esta la pifió", dijo el panelista ultra K, al referirse al ataque de la ex presidenta a Alfredo Leuco, Mariana Fabbiani, Alejandro Fantino y Santiago del Moro, a los que acusó de ser parte de la "cadena nacional de la mentira".

Cristina Kirchner difundió una imagen de diferentes programas con titulares falsos en los que se relacionaba a Santa Cruz con Venezuela. Eso llevó no sólo llevó a que sus protagonistas denuncien la manipulación de los graph, sino también al pedido de disculpas de Brancatelli.

El que llevó a esto a Brancatelli fue Del Moro, en Intratables. "Denunciando ´la cadena nacional de la mentira´ la que estaba mintiendo era ella. La producción buscó y nunca ese graph existió", dijo anoche el conductor, para luego dirigirse a Brancatelli: "Diego, vos te agarraste de todo esto para decir, ayer, que nosotros habíamos puesto este graph, que no pasó. Te escucho por favor".

"Coincido, me parece que Cristina le erró y le pifió en esto. Le pifiamos los que asumimos este tuit como verdadero, me parece que no está bien publicar algo sin chequear si existió. Yo me sentí medio un boludo. Nosotros quedamos pegados a algo así", argumentó.

"Por respeto a los que hacen graph constaté personalmente que ese escrito no apareció en ningún lado", aclaró y luego generalizó: " Tenemos que volver a foja cero. Tanto los políticos y cierta parte del periodismo tiene que hacer una autocrítica. Muchas veces le hemos pifiado todos".

Antes, Mariana Fabbiani había cuestionado a Cristina y dijo que la imagen de ella llorando que difundió la ex presidenta era del día en que había muerto una familiar y su amigo Jorge Ibáñez.

"Ayer la ex presidente publicó una foto que me incluía, con Alfredo Leuco, Santiago del Moro y Alejandro Fantino refiriéndose al tema de Santa Cruz, y una foto mía llorando", arrancó su descargo Fabbiani. Y explicó que la imagen de ella, entre lágrimas, nada tenía que ver con la cobertura del caso que se había realizado en su programa.

De inmediato mostró un video de archivo en el que evidenciaba de dónde provenía la captura utilizada por la ex mandataria. Se trataba de una imagen perteneciente a abril de 2014 en la que Fabbiani lloraba en cámara por las muertes de su abuela y de su amigo Jorge Ibáñez, ocurridas el mismo día.

Al regresar al piso, Mariana continuó: "Lamento profundamente que haya usado un momento tan doloroso de mi vida para hacer política, un golpe bajo, un recurso bajo. Y además me molesta mucho que me haya dicho mentirosa".

"Demasiado cinismo. Hace 20 años que soy comunicadora, la gente me conoce, vivo de mi credibilidad, soy honesta y soy honrada, ¿usted puede decir lo mismo? Sin dudas son cualidades que va a tener que demostrar ante la Justicia", agregó.