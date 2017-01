Ya se puede tramitar el DNI exprés en el Registro Civil

Bajo esta nueva modalidad podrán tramitarse solamente nuevos ejemplares, actualizaciones y cambios de domicilio; mientras que no se podrán tramitar bajo esta modalidad los DNI de cero año, las opciones de nacionalidad, las cartas de ciudadanía ni identificaciones tardías, deriven o no de orden judicial, así como tampoco rectificaciones o reposiciones.

La nueva resolusión del Renaper apunta a facilitar el acceso de los ciudadanos argentinos a obtener el DNI en forma urgente en aquellos puntos del país donde no se contaba con dicha posibilidad. Este nuevo servicio está dirigido en esta primera etapa a los ciudadanos argentinos residentes en el interior del país.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo