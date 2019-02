“Yo a los 11”: repudio en redes por la niña violada y forzada a dar a luz

El caso de la niña violada de 11 años y obligada a continuar con su embarazo hasta la semana 23, cuando decidieron practicarle una cesárea y no un aborto, generó un fuerte repudio que tuvo eco en redes sociales.

La nena había pedido la interrupción del embarazo a su psicóloga y el Poder Judicial no la escuchó. A partir de ello, distintas actrices, escritoras y periodistas, postearon fotos en Instagram con el título "yo a los 11".

El hecho generó repudio porque se dilató la intervención y porque no se aplicó la modificación del Código Penal, vigente desde 1921, que establece la no punibilidad en este tipo de casos.

El Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SiProSa) emitió un comunicado en el que se citaba el fallo FAL (dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2012, que determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible ni para la mujer ni para el profesional), y también hacía a referencia a la importancia de "salvar las dos vidas".

El colectivo de Actrices Argentinas, que luchan por los derechos de las mujeres, en conjunto con escritoras y periodistas, se sumaron a la consigna #NiñasNoMadres publicando fotos suyas a los 11 años, para criticar lo que implica un embarazo a esa edad.

Julieta Ortega, Nancy Duplaá, Jazmin Stuart, Romina Gaetani, Julieta Zylberberg, Emilia Attias, Florencia Etcheves, Claudia Piñeiro, Griselda Siciliani, Dolores Fonzi, entre otras, son algunas de las famosas que postearon en Instagram imágenes de su infancia. Algunas sumaron un mensaje contra el gobierno tucumano por el incumplimiento de la ley, criticando que no garantizaron la seguridad de la niña.

La periodista Malena Guinzburg, publicó: "Yo a los 11. Siempre me suelo reír de mis fotos de cuando era chica. Pero hoy me quiero sumar a la bronca, la impotencia e indignación de lo que pasó con la nena de 11 años violada por el novio de su abuela. Ingresó al sistema de salud en Tucumán con un embarazo de 16 semanas…". Y agregó: "A nadie le importan ahí las dos vidas, no les importa ninguna".

"Ella es una niña. Tiene 11 años. Podría ser tu hija, tu sobrina, tu hermana. Si la niña quisiera ¿podría adoptar une niñe?; Si quisiera votar para elegir sus representantes, ¿podría?; Si quisiera decidir sobre los gastos que hacen les adultes del grupo familiar ¿podría? Claro que no, porque es una niña. Pero al gobierno de Tucumán, nada de eso le importó. Los Anti Derechos no ven edades, no ven historias, no nos ven: SOLO VEN ENVASES", escribió Gaetani.