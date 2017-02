Zaffaroni: "Si Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco"

"(La causa buscaba mostrar) encubrimiento, cuando sabemos que incluso salió el propio jefe de la Interpol a decir que la Argentina en ningún momento quiso que se levanten las órdenes internacionales de captura”, añadió y enfatizó: “Es directamente parte de un revanchismo y no entiendo cómo reabrieron esa causa. No tienen ningún fundamento, es un disparate. El escrito de Nisman es algo vergonzoso”.

Y continuó: “Era un desastre, es incomprensible, fue un 'corte y pegue' que se hizo con computadora diciendo cualquier cosa sobre un tratado que quieren que configure una traición a la Patria cuando en nuestra Constitución dice que para haber traición se requiere una guerra, y acá no hubo ninguna guerra”.

“No encuentran qué hacer y obviamente reactivan esta causa que no tiene pies ni cabeza”, opinó y lanzó: “Esta denuncia de Nisman tiene 300 fojas y, si Nisman estuviera vivo, yo creo que lo ahorco porque me hizo leer eso varias veces, lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito”.

Reactivada la denuncia en la que trabajaba Alberto Nisman antes de morir, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, se despachó con una opinión polémica. Dijo que si estuviera vivo, “lo ahorcaría” por hacerle leer una investigación “que no tiene pies ni cabezas”. El 18 de enero se cumplieron dos años desde que Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.

