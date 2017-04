Valeria Aquino: "El Polaco no pasa la cuota alimentaria de Alma”

Valeria Aquino, la ex mujer del cantante de música tropical Ezequiel Cwirkaluk, conocido como “El Polaco” aseguró que no recibe hace tiempo la cuota alimentaria de su hija Alma, que debe el alquiler y hasta el jardín de la nena.

Durante el verano “El Polaco” protagonizó uno de los éxitos del verano, Abracadabra y se mostró en los medios junto a su nueva pareja Silvina Luna. Lo que no se había dado a conocer es el conflicto que el artista mantiene con la madre de su hija menor quien lo acusó en una nota que dio a Teleshow de no tener contacto, ni pasar dinero para Alma desde hace un mes y medio.

“El Polaco no pasa la cuota alimentaria de Alma” contó Aquino y dijo que sin esa plata su situación económica se complica porque su sueldo no le alcanza para pagar el alquiler y ni la cuota del colegio. "Hablé con el dueño de mi casa para que me banque hasta fin de mes para pagar porque no llego a cubrirlo. Estoy complicada, él (por El Polaco) tampoco llamó más a la nena, ni paga el jardín. Desapareció hace un mes y medio", explicó la ex mujer.

"No lo puedo creer porque en teoría él ama a sus hijas, más allá de otra relación. Los hijos tienen que estar sobre todas las cosas. Tampoco tiene que hacerle pasar necesidades, no me lo hace a mí, se lo hace a la nena. Creo que está mal asesorado, no está teniendo una buena compañera evidentemente”, se expresó asombrada Aquino y agregó: “Con Sol, la hija que tiene Ezequiel con Karina "La Pricesita" habla poco y hace tres semanas que no la ve".

La mamá de Alma pidió firmar un plan de visitas a través de sus abogados: "Es porque él cuando se la lleva hace lo que quiere, hasta me incomunica. Quiero que haya un régimen ante la Justicia. Además, es injusto que porque esté de viaje o de novio no tenga tiempo para la hija" y concluyó: "Hasta lo del maltrato conmigo lo banqué, pero la necesidad de Alma y sobre todo la falta de amor, no”.