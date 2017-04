Buen tiempo: Sol Pérez estará en la pista de Bailando 2017

Pese a la proximidad del comienzo de la nueva temporada de Bailando por un sueño –el próximo 15 de mayo–, el certamen de ShowMatch sigue sumando nombres.

La última participante confirmada –hace horas nomás– es Sol Pérez, “chica del clima” de TyC Sports.

La modelo y estudiante de abogacía ya tiene bailarín: Fernando Bertona.

"No me lo esperaba. Es más, todavía no lo creo, no soy consciente de que voy a estar en el Bailando. Todavía no arranqué los ensayos entonces no me doy cuenta, pero a medida que se vaya acercando el momento de debutar en la pista creo que me va a agarrar histeria", contó Sol al portal de El Trece.

Pérez se suma a la lista de confirmados que prometen una temporada súper picante del programa, como Yanina Latorre, Nai Awada, El Polaco y Chipi, la coreógrafa del Bailando y pareja de Dady Brieva, que debutará como figura.