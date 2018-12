Cambio de horario: Hugo Alconada Mon presenta La Raíz, su nuevo libro

Este martes, el periodista y abogado Hugo Alconada Mon presenta en Rosario su nuevo libro La raíz (de todos los males). La cita es a las 18 (treinta minutos antes de lo previsto) en la Fundación Libertad (Mitre 170). Junto a al autor estará el periodista Roberto Caferra (Radio 2, el Tres)

La entrada es libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala.

Sinopsis de La raíz (de todos los males)

“Poder es impunidad”, se sinceró Alfredo Yabrán a fines de los años 90. Tenía razón. El sistema argentino está montado para la corrupción y la impunidad.

Los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores y los periodistas no informan.

Porque así se ha ido forjando el sistema, que demuestra que los beneficios de delinquir son mayores que los costos y que se premia a los que se adaptan y se castiga a los que intentan rebelarse.

En el libro publicado por Paneta, Hugo Alconada Mon cuenta cómo funciona ese sistema putrefacto, con nombres, fechas y datos precisos: desde cómo se financia una campaña hasta cómo se coimea en la Argentina.

Y muestra el modo en que se carteliza la obra pública, se compra el silencio de los medios de comunicación y cómo se lava dinero en el país “hasta con milanesas a la napolitana”.