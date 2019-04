Capusotto: “Estoy tan cerca de este gobierno como del fisicoculturismo”

En una extensa nota que brindó al sitio Infobae Cultura, el humorista Diego Capusotto no ahorró críticas al gobierno nacional, pero lo hizo con su habitual estilo plagado de ironía, absurdos y sarcasmos: “Estoy tan cerca de este gobierno como del fisicoculturismo”, lanzó el esmirriado artista. También habló de Racing campeón y de sus nuevos trabajos.

Sobre la situación actual del país, amplió: “Es una situación de obscenidad y depredación como hace mucho que no veía, con un Estado de ficción que les ha salido muy bien como medio de comunicación y para algunos sectores que tiene un antiperonismo vitalicio”.

“Pero también para quienes votaron por un cambio para que sea para mejor, cuando a todas vistas es para peor”, añadió.

Finalmente arremetió: “Si estamos manejados por el Fondo Monetario ya está, chicos, no hay mucho para decir. Hay muchos matices, sí, pero no soy politólogo, sólo digo el estado de las cosas”.

A Capusotto también le preguntaron por el título de Racing, ya que es un reconocido hincha académico: “Que haya salido campeón me da más ímpetu para esta obra y me pongo contento como cualquiera que sale campeón”.

Luego destacó: “Ahora, creo que hace cuatro años Racing cambió en relación a lo que venía siendo y eso me pone más contento porque no es casual que en cuatro años salga dos veces campeón. Hace mucho que no se daba”.