Tres películas renuevan este jueves la cartelera de los cines rosarinos. Se trata de la comedia argentina No soy tu mami, protagonizada por Julieta Díaz; el filme de terror Annabelle 3, con el regreso de la diabólica muñeca; y el drama estadounidense Lo que fuimos, con la ganadora del Oscar Hilary Swank

Los estrenos

No soy tu mami. Una periodista sostiene en su columna semanal las razones por las cuales no quiere tener hijos. La llegada de un nuevo vecino y su pequeña hija al edificio abren nuevos interrogantes sobre su posición sobre la maternidad.

Con Julieta Díaz, Pablo Echarri, Sebastian Wainraich, Marina Glezer y Celina Font. Dirección: Marcos Carnevale. Comedia. Argentina.

.

Annabelle 3 (Annabelle Comes Home) Cuando Judy, la hija de los Warren invita a sus amigas a dormir a casa, una de ellas decide no hacer caso a las reglas de la casa y despierta a Annabelle. Además de la diabólica muñeca, alerta a otros espíritus diabólicos.

Con Mackenna Grace, Vera Farmiga y Patrick Wilson. Dirección: Gary Dauberman. Terror. EEUU.

.

Lo que fuimos (What They Had) Bridget regresa a casa a pedido de su hermano, para ayudarlo a lidear con la enfermedad de su madre y con la negación de su padre a dejar la vida que tenían juntos.

Con Hilary Swank, Michael Shannon, Robert Forster. Blythe Danner, Taissa Farmiga y Josh Lucas. Dirección: Elizabeth Chomko. Drama. EEUU.