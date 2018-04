Con cruces de personajes, Fear The Walking dead estrena nueva temporada

Este domingo a las 23.30 y por AMC, estrena La cuarta temporada de Fear the Walking Dead, spin off de la exitosa serie The Walking Dead.

Ambas comparten el mismo mundo postapocalíptico arrasado por zombis, y, a partir de esta nueva entrega de capítulos, también cruzarán personajes e historias.

Hasta el momento, la única conexión entre las dos series basadas en los comics de Robert Kirkman era el universo narrativo en el que transcurrían: en un presente distópico, grupos de sobrevivientes de un Estados Unidos decadente combaten por recursos escasos mientras esquivan a las hordas de hambrientos muertos vivos.

Sin embargo, la decreciente performance de The Walking Dead en los ratings -cuya octava temporada promedió en Estados Unidos una cifra de espectadores similar a la de su segunda entrega, cuando recién iba tomando impulso su popularidad- y la deriva en la que se encontraba la trama de la ficción surgida de ella llevaron a sus creadores a pensar en el “crossover” como recurso refrescante.

El término en inglés designa la estrategia narrativa, aunque a menudo más con claros objetivos comerciales, según la cual la línea argumental de una ficción toma elementos y/o personajes de otra.

El encargado de dar cuerpo a ese entrecruzamiento de historias es el personaje de Morgan Jones (interpretado por Lennie James), presente desde el primer episodio de The Walking Dead en 2010 y que este domingo, en el capítulo final de temporada, dirá adiós para “pasarse” a Fear....

El final de la temporada de una y el comienzo de la otra serie se verá en continuado en Estados Unidos, donde ambas se emiten por AMC, aunque en Argentina los fans de los zombis deberán ver “The Walking Dead” a las 22 en Fox Premium Series y cambiar de canal a las 23.30 para ver cómo sigue la historia de Morgan por la señal AMC.

La inclusión del personaje en Fear... será posible gracias al salto temporal que dará la trama en esta cuarta temporada, que eliminará el desfasaje entre las dos historias y permitirá a Morgan abandonar el estado de Georgia donde transcurre la serie principal y viajar rumbo a Texas a encontrarse con sus nuevos compañeros, todo sin que se resienta la lógica interna de la trama.

Allí, su arco narrativo colisionará con los viejos conocidos del show, la familia conformada por Madison (Kim Dickens), Alicia (Alycia Debnam-Carey) y Nick Clark (Frank Dillane) y Victor Strand (Colman Domingo); y varios personajes nuevos.

Es que esta renovación de la serie, saludable luego del ciclo predecible y repetitivo en el que se había transformado, también contará con el añadido de algunas caras conocidas en la TV como Maggie Grace (Lost) en el papel de Althea, Garret Dillahunt (E.R., Burn Notice) como John y Jenna Elfman (Dharma & Greg, EdTV) como Naomi.

Compuesta por 16 episodios, la nueva temporada de Fear the Walking Dead presentará al viejo grupo de sobrevivientes de la serie mucho más adaptados al mundo en ruinas en el que les toca vivir.

Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos de la última entrega, cuando la explosión de una represa en la que enfrentaban a otro bando los dejó en peligro de muerte, sin refugio y ante la urgencia de reagruparse.

La acción los encuentra ya lejos del territorio mexicano en el que transcurrió la tercera temporada y ahora todo se llevará a cabo en los alrededores de la ciudad de Austin, en Texas.

Es más que seguro que se repita el esquema ya clásico tanto de la serie como de su spin off -sobrevivientes traban alianzas, conforman una comunidad en busca de seguridad, encuentran enemigos que quieren abusar de ellos y combaten por sus vidas-, por lo que es la llegada de Morgan la que abrirá un espectro de nuevas posibilidades.

Más allá de la esperanza de que los showrunners de la serie, Andrew Chambliss e Ian Goldberg, puedan por fin aprovechar el potencial dramático que supone un mundo desolador en el que hasta la más mínima acción es de vida o muerte, medios especializados estadounidenses ya especulan con que si el público celebra el “crossover” y acompaña con el rating, Morgan pueda ejercer de nexo otra vez con el mundo de The Walking Dead en el mediano plazo.