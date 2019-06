Julieta Díaz reveló que durante la grabación del video clip de la canción de Maná, Mariposa traicionera, la pasó bastante mal. La actriz contó que el director la trató mal y confió que el material tiene un tinte “machirulo”. También le hizo un reclamo a la banda.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Primiciasya.com, Julieta Díaz contó en el ciclo "PH, Podemos Hablar": "La pasé muy mal con el director del video que era un psicopatón. Era argentino. Agregaron la escena del beso con la chica y no estaba en el guión", dijo y confió que cuando ella se lo manifestó él la encaró con un “¿Qué te pasa te gustan las chicas que no te animás?”.

"Yo no tenía mucha experiencia y le dije que lo hacía. Después me arrepentí. La forma en que se manejó no me sentí bien", recordó. "Y además, la gente de Maná dijo que me iban a invitar al show y no me invitaron ni me mandaron el disco. Es un lindo video pero no tengo los mejores recuerdos", expresó Julieta.

Finalmente y ya con una sonrisa, consideró que incluso el producto final es bastante “machirulo”.