“En la calle me preguntan más de sexo que de cómo adelgacé”

La puertoriqueña Alessandra Rampolla habló sobre el radical cambio que hizo al decidir bajar de peso. Con 60 kilos menos, la sexóloga reveló las razones de su transformación, las consecuencias y su presente lejos de las conductas del pasado. “Ahora soy una mujer saludable", remarcó.

En diálogo con Teleshow, se refirió al bypass gástrico que le practicó Eduardo Bolaños Quintero, un médico colombiano especialista en cirugía bariátrica por laparoscopia que le hizo el mismo procedimiento a Diego Maradona en 2005. "¿Me recuerdan así?", preguntó Alessandra Rampolla a su casi medio millón de seguidores de Instagram junto a una serie de fotos en las que mostró su antes y después de la intervención que se hizo en 2008. "Era mi otra versión, ahora tengo un peso saludable y estoy bendecida. Hay que cuidarse", sugirió.

Rampolla recordó como "una gordita saludable" a aquella Alessandra que llegó a la televisión argentina en 2006 con el programa de sexo que se emitía por la pantalla de El Trece. Dos años después, decidió operarse porque quería ser madre: "Por su puesto que me motivaba verme mejor, pero no era mi prioridad, y tampoco fue por algo estético. Mi salud empezaba a afectarse por el sobrepreso, aunque no había riesgo", aclaró y agregó: "No me sentía bien con la idea de buscar un embarazo si no estaba bien yo y no podía hacer de mi cuerpo el mejor vehículo posible para dar vida".

Pero la cirugía la llevó a un nuevo mundo. Tras doce años, y con 60 kilos menos, aseguró que ahora se mira al espejo y ve a "una mujer saludable". Desde entonces, no lleva a cabo ninguna dieta en particular, sino que intenta comer sano y controlar las porciones. Realiza actividad física pero no se somete a ningún tipo de entrenamiento especial. Su receta es simple: “Cuando noto que me aprieta un poco el pantalón, dejo de comer galletitas dulces", bromea.

En 2011, se divorció de John Hernández, con quien estuvo en pareja durante siete años. La crisis comenzó por un conflicto de intereses en sus propias carreras profesionales. Él buscaba formar su familia en Puerto Rico, mientras ella quería hacerlo en Buenos Aires, en donde le estaba yendo muy bien. Actualmente, la conductora -que también es conferencista internacional y se describe como feminista- está soltera. "¿Si en la calle me pregunta más por sexo o cómo adelgacé? De sexo, ¡sin dudas!", respondió y admitió que desde que tiene "este nuevo aspecto" a la gente le cuesta reconocerla: "Recién lo hacen cuando hablo, que se dan cuenta por mi tono de voz".

Alessandra Rampolla participa lunes y jueves en Perros de la Calle por FM Metro y está terminando la gira del espectáculo teatral con Estelita (Jey Mammon): el 30 de mayo se presentan en el Teatro Regina, el viernes 31 en el Teatro Morón y el sábado 1 de junio en el Teatro Booz de Rosario.