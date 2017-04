“Explicar por qué Soda trascendió es como buscar la fórmula del éxito"

Pero para el también autor de 50 años de rock en Argentina (Sudamericana), “hay un punto que es mágico”: “Por qué los chicos siguen redescubriendo a Los Beatles, por qué siguen escuchando a los Rolling Stones o a Soda Stereo es algo que le ocurre a poquísimas bandas y nadie lo puede prever. De hecho, ellos mismos (Cerati-Alberti-Bosio) fueron los primeros sorprendidos en 2007 al ver la respuesta del público; como que creían que la gente se había olvidado. A veces el artista es inseguro y no tiene dimensión de lo que está pasando de manera silenciosa”.

Datos, fotos, anécdotas, reseñas de shows y discos (y sus respectivas fichas técnicas), un reportaje por fax y hasta la reproducción completa de la conferencia de prensa que el trío brindó en 2007 de cara a la gira Me Verás Volver se suceden en las 268 páginas del libro. Además, están los textuales de primera mano de "los hoy imposibles de entrevistar" Federico Moura, Alfredo Lois, Horacio Martínez y el propio Cerati.

“Buscar la explicación de por qué Soda Stereo trascendió y siguió creciendo, y en 2007 había cuadras de chicos de 20 años para comprar una entrada para los recitales de una banda que nunca habían visto en vivo y ya no sonaba tanto en las radios (…) O por qué la siguen escuchando y están detrás de las novedades que se siguen generando los viejos fans, que ya deben tener 50 o 60 años. Explicar eso es como buscar la fórmula del éxito”, dijo Marcelo Fernández Bitar a Rosario3.com.

