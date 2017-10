Fuerte descargo (con video) de Sol Pérez tras las críticas por su foto en topless

Este lunes Sol Pérez festejó los dos millones de seguidores en Instagram pero no todo fueron felicitaciones. Lo celebró con una foto en topless y entre los miles de comentarios, hubo muchos muy violentos. Entre ellos de personas que la criticaron por exhibir su cuerpo. La chica el clima recogió el guante y redobló la apuesta con un video y un fuerte descargo.

“Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una trola o por eso merezco que me violen. Me producen tristeza, y mucha mucha vergüenza”, escribió.