Ailén Bechara regresó este jueves a la pista del Bailando tras la renuncia de su pareja Cae, acompañada esta vez por su nuevo partenaire, Jitsu Díaz, un bailarín de origen venezolano que trabajó durante varios años en los espectáculos de Flavio Mendoza. Sin embargo, a la pareja no le fue muy bien y la modelo no pudo soportar la devolución del jurado.

“Quiero agradecer a la gente porque sigo acá por ellos”, reconoció Ailén en la previa, en referencia al voto telefónico que la salvó cuando le tocó enfrentar a Leticia Brédice.

Ailén y Jitsu bailaron el tema “This is what you came”, de Rihanna y Calvin Harris, que no resultó del agrado de los miembros del jurado y que generó una situación muy tensa entre la ex azafata de Guido Kaczka y Aníbal Pachano.

Pachano la tildó de “intento de figura” y le recomendó que tomara clases de baile. La modelo entonces no pudo aguantarse las lágrimas: “Gracias a Dios la producción me sigue llamando para estar acá, ¿y qué querés que haga, que diga que no?”.

“Yo no te estoy diciendo lo contrario. Hacés exactamente lo mismo que cuando bailás. Te contracturás, no escuchás. Entonces, para escuchar y aprender, tenés que aprender a decir «Sí, tenés razón, tengo que estudiar, tengo que prepararme»”, le explicó Pachano, y le confirmó que el BAR le quitaba un punto a la pareja.

“No todo bien, ya está, me aprendí esta coreo con Cae, y después en cuatro días me tuve que aprender otra, de este ritmo que es híper difícil, y hago lo que puedo. Tomo clases, no sé qué más hacer, me tengo que matar, y bueno…”, se quebró Ailén.

Fue entonces que intervino Laura Fidalgo para levantarle un poco el ánimo: “Se nota que tenés una evolución, te veo mejor que otros años y se ve en todas las coreografías que hiciste. No te pongas mal”.

“No, pero ensayo sábados y domingos, no es que pongo excusas de nada”, insistió la modelo, mientras su bailarín miraba toda la escena en silencio.

“Yo no quiero quedar como el malo de la película y te lo estoy diciendo de corazón: tenés que estudiar. Lamentablemente el doble que otra persona”, insistió Pachano.