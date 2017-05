Metallica quiere tocar en el espacio

Sobre la presentación de Metallica en la Antártida, Ulrich recordó: "Fue una experiencia totalmente nueva para nosotros, no solo para la banda sino para todos los que estuvimos ahí. Fueron circunstancias únicas".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo