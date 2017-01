Mirá el video de "Lo niego todo", la nueva canción de Sabina

"Ni ángel de alas negras ni profeta del vicio" reza parte de la canción que concluye: "Si me cuentas mi vida lo niego todo, la leyenda del suicida y la del bala perdida".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo