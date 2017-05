Nicole Neumann y Fabián Cubero juntos en Aeroparque

Después que el Poroto Cubero confirmó hace pocos días en un programa de televisión su separación de Nicole Neumann – mientras en los medios corría el rumor de un tercero en discordia–, este lunes se los pudo volver juntos en público.

Las primeras imágenes después de las escandalosa ruptura sentimental fueron tomadas en el salón vip del Aeroparque Jorge Newbery, donde se lo puede ver al jugador junto a la modelo y sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Según informaron en el programa Intrusos, Nicole tenía que viajar a Salta por cuestiones laborales y en la sala de espera del aeropuerto se pudo ver a la familia unida en total armonía, tal como habían anunciado los involucrados en la separación, que tenían un trato cordial “por las niñas”.

Hace unos días le preguntaron a Cubero si seguía enamorado de su ahora ex mujer y ante la sorpresa de los interlocutores el jugador de fútbol dijo: "Hoy no, porque esta crisis viene de hace un año y ya me he golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz. No la que estuvo conmigo tantos años. Se ve que la crisis que a ella le empezó hace un año la hizo retroceder", concluyó.