No lo soñé: un nuevo disco y las memorias del Indio Solari

Figueras también anuncio una yapa aunque no arrojó dato alguno de si se trata de otro disco o un documental, aunque lo que si precisó será previo a la salida del nueva placa.

Estoy en condiciones de afirmar que el inminente disco del Indio Solari va a ser el mejor de su tramo solista, by far.

