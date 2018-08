Pamela David y los retoques: “Hice una carrera gracias al Photoshop"

En el marco de la polémica siempre vigente sobre los retoques digitales en las fotos, Pamela David se refirió al tema: “He hecho una carrera gracias al Photoshop".

La discusión sobre la conveniencia o no de editar imágenes para “filtrar” supuestas imperfecciones se renovó este viernes en Nosotros a la Mañana, el programa que seguís en las mañanas de el tres.

El tema surgió tras conocerse las imágenes con y sin edición de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en las playas de Grecia.

En un móvil del programa que conduce Fabián Doman consultaron a Pamela David sobre el tema. Y la conductora se expresó a favor del retoque digital.

"He hecho una carrera gracias al Photoshop", dijo. Y continuó: "Honestamente, todas las tapas de revistas que hice han tenido Photoshop. No he tenido una sola al natural".