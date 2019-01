Qué dijo Flor Vigna sobre si volvería a trabajar con Nicolás Cabré

Entre los escándalos mediáticos del último año estuvo la foto que Flor Vigna publicó (y luego borró) de ella junto a Nicolás Cabré en la cama, según dijo, para promocionar un capítulo de Mi hermano es un clon.

Laurita Fernández, novia del actor, criticó la actitud de Vigna y deslizó que tenía otras intenciones con el protagonista de la tira.

Ya finalizadas las grabaciones de la ficción –podés seguír los últimos capítulos en la pantalla de El Tres–, Flor estuvo este viernes en Los ángeles de la mañana.

Allí fue que el periodista Ángel De Brito le preguntó cómo terminó su relación con Cabré. "Profesional es la palabra. Terminó muy seca en lo personal”, aseguró Vigna.

“Algo tengo que aprender de eso: uno no puede llevarse bien con todo el mundo. Tengo que aprender a limpiar y laburar así también es parte del oficio. Son cosas que pasan en los trabajos y hace que uno encuentre otras herramientas", continuó.

"Hubo un brindis con todo el elenco, pero no una despedida personal porque no lo ameritaba, no necesitábamos ese momento", abundó Flor.

Por último, cuando la consultaron sobre si volvería a trabajar con Cabré, la ex campeona de Bailando por un sueño, dijo:"Eeeeh… yo creo que no. Quiero conocer nuevos compañeros”.