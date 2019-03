Qué dijo Natalia Oreiro sobre su relación con Pablo Echarri

Natalia Oreiro y Pablo Echarri fueron pareja durante cuatro años. Tras varias idas y vueltas se separaron. Ambos se enamoraron en 1994, cuando coincidieron en la tira Inconquistable Corazón, y en el año 2000 se separaron

El tiempo pasó, cada uno hizo su vida y las preguntas sobre el pasado juntos comenzaron a espaciarse hasta que, como todo vuelve, el interrogante regresó.

En una entrevista con la revista Caras, Natalia dijo que Pablo es “una persona a la que quiero mucho” pero no hay otro vínculo.

"Me hubiera encantado ser su amiga. Cuando nos encontramos siempre fue de una manera muy relajada. Le presenté a mi hijo, cuando falleció su papá fuimos a despedirlo con Ricardo. Estuve con Telma, su madre, a quien quiero un montón. Pero no, no somos amigos", dijo.

Por su parte, luego de que una importante productora los tentara como figuras de una novela, Echarri se manifestó por la negativa.

"Sería abrir una caja de Pandora. Creo que es un riesgo para las familias de ambos y ellos son más importantes que cualquier novela. No pondría en peligro mi relación con Nancy por una novela. Más allá de la plata que pueda ganar, Nancy no me dejaría. Les aseguro que, si nosotros salimos, laburamos juntos, al otro día empiezan con 'donde hubo fuego cenizas quedan'. Eso es una fija", dijo el actor y productor en Intrusos.