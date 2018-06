Revelación íntma: Carmen Barbieri habló del tamaño del pene de Fede Bal

Ya está, ya no queda trapito por ventilar en la familia. Es que Carmen Barbieri habló de la intimidad más íntima: el tamaño del pene de su hijo Federico Bal.

Fue en una entrevista radial con el programa Basta de todo, Matías Martin le consultó por una declaración de su madre Anita, que murió en febrero pasado, sobre que Fede estaba bien "bien dotado".

La capocómica reaccionó a los gritos: "¡¿En serio dijo eso mi mamá?! ¿Es dotado? Yo no sabía que Fede era dotado”. Pero la charla no terminó ahí. Cuando el conductor le contó que su madre había dicho que "ya se le notaba a los 8 años", ella siguió dando detalles: “¿Dijo eso mi mamá? Si ella decía: ‘Este chico no tiene sexo'. Era como las muñecas, no tenía nada‘”. Ante las risas y la sorpresa de todos los que escuchaban, Carmen agregó que en un momento pensaron en que era una cuestión médica: "A los nenes algo les cuelga, yo te estoy contando la verdad, no tenía nada. Y mi mamá decía: "Este chico tiene un problema, hay que hacerlo ver", expresó.

"Era un problema -insistió-. 'Tiene un botón, hay que hacerlo ver', decía mi mamá. Y yo le decía: 'Mamá es chiquito'. Después siguió creciendo y tenía un botón... Y un día apareció una fabrica de botones, de golpe. Pero fuimos al médico, en serio, algo pasaba. Mi mamá me volvía loca con eso”, concluyó, dejando muy en claro que era un tema que se hablaba en la mesa familiar.